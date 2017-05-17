В "ДНР" пытались провезти скрипку Страдивари

17.05.2017 09:20

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники изъяли скрипку работы мастера Антонио Страдивари при попытке незаконного вывоза на временно неподконтрольные территории Донецкой области. Об этом сообщил Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook, передает телеканал 112 Украина.

"Интересную находку нашли вчера пограничники в КПВВ "Марьинка". В руки пограничников попали не какие-то банальные скрытые товары или продукты питания, а настоящее произведение искусства - скрипка Страдивари", - написал Слободян.

Во время осмотра автомобиля ВАЗ, на котором гражданин Украины перемещался в неподконтрольный Донецк, пограничный наряд в багажном отделении автомобиля обнаружил старинную скрипку работы Страдивари (Violin Concert Straduari) 1730 года выпуска, что, безусловно, представляет культурную и историческую ценность.

Гражданин и обнаруженный музыкальный инструмент переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.