- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
Мариуполь готовится принять престижный Всеукраинский фестиваль «Червона рута»
Мариуполь готовится принять у себя XV Всеукраинский фестиваль современной песни и популярной музыки «Червона рута - 2017». Это грандиозное событие пройдет с 13 по 17 сентября. 350 конкурсантов со всей Украины вживую споют для мариупольцев и гостей города. Об этом на пресс-конференции в Мариуполе рассказал исполнительный директор фестиваля Мирослав Мельник.
В программе фестиваля намечены финальные конкурсы в жанрах: поп, рок, современной танцевальной, акустической, альтернативной музыки, украинского фольклора. Также пройдут концерты звезд - победителей прошлых лет. Непосредственно 17 сентября, в День города, на Театральной площади состоится Гала-концерта новых победителей фестиваля.
Во время мероприятий музыкального праздника будут реализоваться прямые телемосты ТВ и в Интернете, пресс-конференции, круглые столы, передвижные выставки, кино - театральные программы.
Мирослав Мельник сообщил, что подготовка к фестивалю началась еще в 2016 г. В течение прошлого года дирекция феста провела 25 отборочных конкурсов по всей Украине. В них приняло участие около 3000 групп и солистов из всех регионов Украины – это более 5 000 человек. На каждом конкурсе были определены победители, которые получили право представлять свой регион на всеукраинском уровне. Среди конкурсантов - семь участников из Мариуполя.
В Мариуполе фестивальные мероприятия будут проходить в Драмтеатре, ДК «Молодёжный», ДК «Искра», Дворце Металлургов.
Источник: mariupolnews.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, музыка, фестиваль
- АМКУ разрешил "Метинвесту" выкупить акции меткомбинама им. Ильича
- Кривошапко мечтает о "крутом" авто
- Кривошапко бегал голышом по родному городу
- Бюджет Мариуполя пополнили почти на полтора миллиона гривен
- Спецпроект "Донбасса": "Мэрам - 1 год. Их удачи и провалы". Мариуполь: холеру победили и парки открыли!
- Высоцкий пришел в гости к Короленко
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода13:20
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- В Крыму бурят скалу под замком Ласточкино гнездо. ВИДЕО18:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- ПОЛЬША ЗНАЕТ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ17:11
- "Газпром" договорился о финансировании газопровода в обход Украины16:50
- Теплоход "Генерал Ватутин" был продан две недели назад16:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"