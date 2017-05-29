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США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post

29.05.2017 10:25
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США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post

В администрации Дональда Трампа решили вернуться к методам администрации Обамы

После провала намерений президента США Дональда Трампа найти общий язык с Москвой, в Вашингтоне решили прибегнуть к прямым контактам с Кремлем для решения украинского кризиса, пишет влиятельная американская газета Washington Post. Идея главы Госдепа Рекса Тиллерсона состоит в том, чтобы возродить прямые переговоры между представителем американской стороны и помощником президента РФ Путина Владиславом Сукрвоым.

«Для госсекретаря США Рекса Тиллерсона Украина является возможностью дать толчок до этого момента терпящему провал плану Трампа наладить отношения с Россией. Хотя все еще находится на ранних стадиях, идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить версию мирных переговоров, в которые в прошлом году вступила администрация Барака Обамы, с надеждой, что благодаря новым обстоятельствам и лицам удастся достичь лучшего результата», — пишет газета.

Тиллерсон уже обговаривал идею с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Госдепе хотят назначить специального посланника, чтобы управлять новыми усилиями по Украине.

Ранее подобные переговоры с американской стороны вела помощник госсекретаря по Европе и Евразии Виктория Нуланд. Последние переговоры Сурков — Нуланд прошли в октябре 2016 года.

Напомним, что Суркова эксперты называют главным руководителем спецоперации Кремля на Донбассе и настоящим руководителем сепаратистов. В частности, в своих интервью этот факт не скрывали и некоторые бывшие и нынешние пособники оккупантов в регионе.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: США, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики
 
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