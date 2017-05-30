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Архив - Донецкая область

Кого еще призовут на Донбасс

30.05.2017 22:05
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Кого еще призовут на Донбасс

Уже подписан соответствующий приказ

В Министерстве обороны сегодня подписали приказ о призыве на военную службу офицеров запаса. В лавы Вооруженных сил Украины будут призывать тех, кто окончил военную кафедру при университетах, но кому при этом не исполнилось 43 года. Еще два обязательных условия – иметь высшее образование и первичное офицерское звание. 

Как и другие солдаты, офицеры в обязательном порядке пройдут спецподготовку в учебных центрах. Срок службы 18 месяцев.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, война, офицеры, АТО
 
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