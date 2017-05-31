25 ФУР ИЗУРОДОВАННЫХ ТРУПОВ, ПОГИБШИХ ЗА ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ: ЗЯТЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ УКРАИНЫ ПОСЕДЕЛ ОТ УВИДЕННОГО В “АТО”

31.05.2017 18:30

Народная артистка Украины Нина Матвиенко не посещает зону “АТО” с увесилительными концертами. Веселиться нечему: люди погибают ни за что, только за продажную власть.

Об этом Нина Матвиенко рассказала в интервью журналу “Країна”.

Артистка расказала, что ее зять, увидев 25 фур с оторванными головами и ногами – поседел.

Вместо того, чтобы воевать в Донбассе, украинцам надо заботиться о своей земле, считает она.

«До войны в Мариуполе давала концерт. На следующий день начали бомбить. В АТО не была. Наши ребята там воюют ни за что. За власть продажную.

Мой зять Арсен видел 25 фур в Днепре с костями, ногами, изуродованными телами, головами оторванными. Все это бросали в контейнеры и сжигали. Арсен аж поседел.

Со мной как-то ехал атошник. При себе носит гранату — на случай, если в плен возьмут. Потому что, говорит, в подвалах страшно мучают. К кадыровцам если попадет — ногти вырвут, пальцы отрежут, кастрируют, звезду шестиугольную вырежут на спине. Этого никто не говорит. Никто не хочет правды — ни на сцене, ни в жизни, — сожалеет Матвиенко. — Воюем вместо того, чтобы свою сытую землю лелеять. Она такая красивая и богатая».

Источник Горизонт