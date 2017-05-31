Боевики звена "сержанты и рядовые" в ОРДЛО не хотят воевать

31.05.2017 15:10

В соединениях и частях боевиков увеличилось количество желающих подать рапорты на досрочное расторжение контрактов. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Поводом стало недовольство низким уровнем денежного обеспечения и пренебрежительным отношением к рядовым боевикам со стороны командиров.

"Уволиться пытаются "военнослужащие" звена "рядовой – сержант", а также младшие офицеры, в первую очередь те, которые были завербованы из местного населения. В частности, в 9 "отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" (Новоазовск) 15 "военнослужащих" из числа указанных категорий подали рапорты на увольнение и, ожидая решения об увольнении, отказываются возвращаться на передовые позиции или выполнять другие боевые задачи", – говорится в сообщении ГУР.