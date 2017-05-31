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Архив - Донецкая область

Названы пять самых горячих точек Донбасса. Там идет больше всего боев

31.05.2017 09:39
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Названы пять самых горячих точек Донбасса. Там идет больше всего боев

Сотрудники ОБСЕ заявили о резком увеличении числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе в преддверии нового раунда переговоров о мирном урегулировании на востоке Украины. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что за прошедшую неделю вдоль почти 500-километровой линии соприкосновения на Донбассе зарегистрировано более 1200 нарушений — почти в полтора раза больше, чем неделей ранее. Хуг считает проблемой то, что стороны конфликта находится слишком близко друг к другу и тяжелые вооружения, такие как танки, гаубицы и артиллерия, вопреки минским соглашениям, не отведены от линии соприкосновения. Он отмечает, что большинство боев идут в пяти горячих точках, особенно в районе Донецка.
Глава СММ подчеркнул опасность работы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.
Напомним, наблюдатели ОБСЕ рассказали о последствиях обстрела Красногоровки.



Теги: Донбасс, огонь, ОБСЕ, обстрелы
 
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