Одни люмпены: Тымчук рассказал о катастрофической проблеме РФ с "армиями" "ДНР"-"ЛНР". ВИДЕО

31.05.2017 17:30

Украинский депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что с самого начала военных действий на Донбассе Россия испытывала проблему в подготовке личного состава. Об этом Тымчук сообщил в интервью "Апострофу".

По его словам, сначала РФ планировала проводить подготовку в Тульской области, но потом учебные центры появились на территории ОРДЛО. Также нардеп указал на низкие морально-психологические качества пророссийских боевиков.

"То есть в своей массе это люмпен, деклассированные элементы, как раньше говорили. Люди, которые обладают довольно сомнительными морально-психологическими качествами, а тем более – деловыми", - отметил Тымчук.

Он подчеркнул, что нынешние боевики не могли получить достаточные военные навыки на службе в украинской армии, поскольку она до оккупации Крыма и войны на Донбассе фактически деградировала.

"Соответственно, люди, имеют военно-учетные специальности, но реально они не могут как-то эксплуатировать технику и использовать вооружение", - говорит эксперт.

По его словам, общее количество незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не изменилось – 36 тысяч человек, из которых 6 тысяч – кадровые российские солдаты. Тымчук добавил, что российские солдаты в основном являются инструкторами, командирами подразделений и операторами наиболее высокотехнологичных вооружений.