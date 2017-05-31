Стало известно о желании Захарченко ликвидировать сразу нескольких главарей ДНР

31.05.2017 10:20

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко планирует отстранить от должности так называемого "председателя верховного суда ДНР" Эдуарда Якубовского.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

Сейчас Якубовский ведет кулуарные переговоры с окружением Захарченко об увольнении под благовидным предлогом, но в "верховном суде ДНР" ходят слухи о возможном уголовном преследовании Якубовского или его ликвидации от имени "украинской ДРГ".

Также под угрозой ликвидации находится еще один функционер "ДНР" - А. Семенов, так называемый "вице-премьер по экономике" "правительства" Александра Бородая, директор компании "Ландорра", депутат "народного совета ДНР" первого созыва, заместитель опального Александра Ходаковского по организации "Патриотические силы Донбасса". Семенова планируют ликвидировать по причине его поддержки Ходаковского, поэтому он усилил охрану и старается не покидать дом.