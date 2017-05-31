Теперь через линию разграничения на Донбассе можно провозить 150 килограммов вещей

31.05.2017 08:00

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц увеличило норму провоза товаров через линию соприкосновения в зоне АТО на Донбассе для физических лиц до 150 килограммов. Об этом сообщил заместитель министра Георгий Тука.

Кроме того, с 10 до 20 тысяч гривен увеличена разрешенная суммарная стоимость перевозимого товара.

Напомним, с апреля Министерство по оккупированным территориям ограничило количество перемещаемых гражданами через линию разграничения товаров 10 тысячами гривен и весом 75 килограммов. Неделю назад террористы «ДНР» обновили список товаров, запрещенных к ввозу на оккупированную территорию