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Теперь через линию разграничения на Донбассе можно провозить 150 килограммов вещей
31.05.2017 08:00
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц увеличило норму провоза товаров через линию соприкосновения в зоне АТО на Донбассе для физических лиц до 150 килограммов. Об этом сообщил заместитель министра Георгий Тука.
Кроме того, с 10 до 20 тысяч гривен увеличена разрешенная суммарная стоимость перевозимого товара.
Напомним, с апреля Министерство по оккупированным территориям ограничило количество перемещаемых гражданами через линию разграничения товаров 10 тысячами гривен и весом 75 килограммов. Неделю назад террористы «ДНР» обновили список товаров, запрещенных к ввозу на оккупированную территорию
Теги: Донбасс, стоимость, товар, ДНР, АТО, перевозки
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