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Архив - Донецкая область

В пунктах пропуска на Донбассе скопилось почти 800 авто

31.05.2017 12:10
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В пунктах пропуска на Донбассе скопилось почти 800 авто

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения АТО утром на въезд и выезд скопилось более 750 транспортных средств. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины в среду, 31 мая.

Согласно данным пограничников, в пункте пропуска "Майорское" на въезд было 70, на выезд – 180, в "Марьинки" – 150/120, в "Новотроицком" – 70/60 и в "Гнутово" – 50/60.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 33,3 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины увеличило норму провоза товаров через линию соприкосновения в зоне АТО.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, КПВВ
 
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