Женщины — офицеры запаса станут «под ружье» вместе с мужчинами

31.05.2017 18:10

Мадонны в солдатской форме с оружием в руках. Эта картина, написанная не маслом и акварелью, но самой действительностью теперь характерна для нашего общества. Объявленный в последнее время призыв на срочную службу офицеров запаса касается не только мужчин. Женщин – офицеров, в возрасте до 43 лет, имеющих высшее образование и прошедших военную подготовку, тоже призовут на тех же условиях.

Что касается Константиновки, то, как объяснили в горвоенкомате, среди офицеров запаса в нашем городе пока только мужчины. Поэтому представительницам прекрасного пола беспокоиться не стоит. Сейчас в ВСУ служат 3 000 женщин с офицерскими погонами. Крепкие, выносливые и сильные, они сменили свои привычные и комфортные наряды на воинское обмундирование. Доказали, что ничего противоестественного в этом нет. Например, служить в армии Израиля – для женщин этой страны святая обязанность.

Здесь с 18 лет десятки тысяч юных мадонн наравне с мужчинами выполняют свой воинский долг. И встретить красивую девушку – солдатку в этой стране привычное дело. В 17 лет будущая мать и жена должна явиться по повестке в ближайший призывной пункт. Ей предстоит пройти медкомиссию, тестирование у психолога, а также «блеснуть» своим интеллектом.

По результатам всех этих данных девушке объяснят, в каких родах войск ей предстоит служить. Через год при призыве на службу, она пройдет курс молодого бойца и по распределению будет отправлена в часть.

Женщине-солдату предстоит провести в жестких армейских условиях 1 год и 6 месяцев. Однако в последние годы срок «отдачи» обязательного воинского долга родине женщин Израиля приближается к 3 годам. Ровно столько служат в армии этой страны мужчины.

Источник zi.dn.ua