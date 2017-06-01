ДНРовцы сутки убивали охранников дома бывшего нардепа

01.06.2017 18:38

Террористы "ДНР" захватили в поселке Спартак дом бывшего народного депутата от Партии регионов Артема Щербаня и убили двух его охранников.

Об этом сообщает портал Четвертая власть со ссылкой на жителя Донецка Андрея Мацкула.

По данным издания, Щербань еще в 2014 году уехал из своего коттеджа в Спартаке и оставил там двух охранников, которые должны были охранять дом от мародеров.

Однако некоторое время назад террористы заселились в коттедж экс-нардепа, а обнаружив у охранников не донецкую прописку, забили их до смерти.

"Сутки мужиков убивали в доме, в котором сами обосновались на жительство. А сколько таких мужиков сидело по подвалам и сгинуло неизвестно где", – отметил Мацкул.

Источник: http://from-ua.com