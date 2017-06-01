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ДНРовцы сутки убивали охранников дома бывшего нардепа
01.06.2017 18:38
Террористы "ДНР" захватили в поселке Спартак дом бывшего народного депутата от Партии регионов Артема Щербаня и убили двух его охранников.
Об этом сообщает портал Четвертая власть со ссылкой на жителя Донецка Андрея Мацкула.
По данным издания, Щербань еще в 2014 году уехал из своего коттеджа в Спартаке и оставил там двух охранников, которые должны были охранять дом от мародеров.
Однако некоторое время назад террористы заселились в коттедж экс-нардепа, а обнаружив у охранников не донецкую прописку, забили их до смерти.
"Сутки мужиков убивали в доме, в котором сами обосновались на жительство. А сколько таких мужиков сидело по подвалам и сгинуло неизвестно где", – отметил Мацкул.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, убийство, охранник, ДНР, нардеп
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