«Океан Ельзи» знову дасть на Донбасі безкоштовний концерт

01.06.2017 09:15

Відомий український музичний гурт «Океан Ельзи», який нині презентує останній альбом в новому турі, приїде незабаром на схід України з безкоштовним концертом, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.



Захід відбудеться 9 червня в Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Організатори концерту зауважили, що концерти гурту в східних регіонах України є вже традицією кожного туру «Океану Ельзи». Мешканці Луганської області матимуть змогу почути у живому виконанні як і відомі всім хіти, так і нові пісні з останньої платівки гурту «Без меж». Концерт відбудеться на місцевому стадіоні «Хімік». Початок заходу о 20 годині. Передбачено, що вхід буде вільний для всіх охочих послухати «океанів».



Слід нагадати, що раніше безкоштовні концерти «Океан Ельзи» давали і в інших населених пунктах Донбасу. Зокрема рік тому рокери виступали в Маріуполі, а через півроку музиканти приїхали з безкоштовним концертом в Краматорськ. Такі заходи гурту користуються популярністю серед мешканців регіону, адже на концерти з’їжджаються тисячі жителів Донбасу, навіть з окупованих територій.