Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)

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Об этом в интервью Politeka заявил эксперт-международник Александр Хара, который считает, что Украину ждет либо капитуляция, либо России не хватит ресурсов дальше вести войну.
«Проигрыш Украины невозможен. Люди доказали, что они не допустят тех изменений в Конституцию, которые пытались в рамках Минских соглашений провести. Также добробаты, волонтеры, гражданское общество этого не допустят», — сказал он.
По словам Хары, Украина не сдастся, она будет независимым суверенным государством с возможностью выбирать союзников, тип демократии, путь дальнейшей жизни и прочее.
Вторым вариантом эксперт считает, изнеможение России, у которой, вскоре всего, не будет ресурсов вести агрессивную войну. В этом главную роль играют санкции, убежден Хара.
«Санкции возможности Путина подрывают. И аспект того, что он увидит — цена, которую он платит, намного больше того, что он хочет получить. Сейчас ему еще кажется, что в длительной перспективе он еще может одержать победу и вернуть Украину под свое влияние. Объективно это не так», — резюмировал он.
С материалом можно ознакомиться здесь
Источник: Politeka
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, война, ДНР, ЛНР, АТО
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