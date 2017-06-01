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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Гнутово» и «Новотроицкое» почти свободны

01.06.2017 10:20
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Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Гнутово» и «Новотроицкое» почти свободны

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств, сообщает Госпогранслужба Украины:
КПВВ «Майорское» — 20/80;
КПВВ «Марьинка» — 120/60;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/0;
КПВВ «Гнутово» — 20/5.
В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7255 человек и 905 транспортных средств;
«Марьинка» — 8275 человек и 1525 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6445 человек и 1235 транспортных средств;
«Гнутово» — 3035 человек и 770 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 6940 человек.
Напомним, что с сегодняшнего дня пункты пропуска на Донбассе перешли на летний режим работы.



Теги: Донбасс, АТО, Госпогранслужба, КПВВ
 
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