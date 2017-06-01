Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Гнутово» и «Новотроицкое» почти свободны

01.06.2017 10:20

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств, сообщает Госпогранслужба Украины:

КПВВ «Майорское» — 20/80;

КПВВ «Марьинка» — 120/60;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/0;

КПВВ «Гнутово» — 20/5.

В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7255 человек и 905 транспортных средств;

«Марьинка» — 8275 человек и 1525 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6445 человек и 1235 транспортных средств;

«Гнутово» — 3035 человек и 770 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 6940 человек.

Напомним, что с сегодняшнего дня пункты пропуска на Донбассе перешли на летний режим работы.