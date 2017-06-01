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Сводка: интенсивность обстрелов снизилась, двое бойцов ВСУ ранены. ВИДЕО

01.06.2017 10:48
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Сводка: интенсивность обстрелов снизилась, двое бойцов ВСУ ранены. ВИДЕО
На протяжении прошедших суток обстрелы позиций сил АТО со стороны пророссийских боевиков не утихали, сообщают в пресс-центре штаба АТО.
Хотя интенсивность вражеских вооруженных провокаций вдоль всей линии разграничения несколько снизилась, российско-террористические бандформирования 35 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины. Дважды - в том числе и запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы.

В результате боевых действий прошедшие сутки двое бойцов ВСУ получили ранения, сообщил спикер АТО Антон Миронович.
 

Ранее группа "ИС" сообщала, что в верхушке «ДНР» готовятся очередные «чистки»
Источник: https://www.youtube.com 


Теги: Донбасс, ранения, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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