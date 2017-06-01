Сводка: интенсивность обстрелов снизилась, двое бойцов ВСУ ранены. ВИДЕО

01.06.2017 10:48

На протяжении прошедших суток обстрелы позиций сил АТО со стороны пророссийских боевиков не утихали, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Хотя интенсивность вражеских вооруженных провокаций вдоль всей линии разграничения несколько снизилась, российско-террористические бандформирования 35 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины. Дважды - в том числе и запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы.