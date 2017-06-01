Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Турчинов в АТО: можем идти на штурм

01.06.2017 10:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Турчинов в АТО: можем идти на штурм

Глава Совета по национальной безопасности и обороне Александр Турчинов наведался с визитом на позиции украинских военный в районе Марьинки 

В ходе инспекции Турчинов узнал от украинских бойцов о том, какие действия предпринимают боевики в районе Марьинки. В частности, один из бойцов рассказал, что оборонительные позиции боевиков в данном районе сильно укрепились. По его словам, на подступах к городу террористы организовали глубокоэшелонированную оборону с окопами в человеческий рост.

Также украинские военные сообщили главе СНБО откуда сепаратисты били реактивными снарядами по Красногоровке. По словам бойца, который во время обстрела находился на посту, боевики стреляли из пригорода Донецка.

В ходе общения с одним из защитников Марьинки Турчинов, услышав его доклад, предположил, что ситуация благоприятствует к штурму позиций боевиков, на что украинский военный ответил утвердительно.

«Международное сообщество должно дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск и их кремлевских кураторов», — написал Турчинов в подписи к видео на своей странице в Facebook. 

 

Источник: https://politeka.net 




Теги: Донбасс, Турчинов, война, Марьинка, штурм, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх