Україна оголосила 1 червні днем повної тиші на Донбасі

01.06.2017 10:10

Україна в односторонньому порядку оголосила про введення режиму повної тиші на всій лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції, передає replyua.net. Як повідомляється в акаунті прес-центру штабу АТО в соціальній мережі Facebook, з 00 годин 00 хвилин 1 червня і до 23 годин 59 хвилин цього дня українським військовослужбовцям наказано не застосовувати будь-які види озброєнь і зброї.



У той же час, є важливе уточнення. Якщо противник спробує використовувати оголошений Україною режим тиші для дій, які загрожують життю бійців АТО і мирних, а також зробить спробу прорвати лінію оборони, вогонь буде відкритий в будь-який момент. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Протягом боїв 30 травня загинув один український військовослужбовець, п'ятеро бійців отримали поранення.



Антитерористична операція триває з квітня 2014 року. Протягом цього часу загинуло понад 10 тисяч чоловік, десятки тисяч поранено, більше одного мільйона стали вимушеними переселенцями. У тому числі, за офіційною інформацією, з початку 2017 року на Донбасі загинуло понад 100 українських військовослужбовців, більше 800 бійців отримали поранення.