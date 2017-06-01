- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Мариуполе полиция и Нацгвардия остановили прорыв диверсантов через блокпост 09:40
- В оккупированной Горловке убили молодого таксиста09:21
- Первые шаги в Северской громаде09:02
Україна оголосила 1 червні днем повної тиші на Донбасі
Україна в односторонньому порядку оголосила про введення режиму повної тиші на всій лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції, передає replyua.net. Як повідомляється в акаунті прес-центру штабу АТО в соціальній мережі Facebook, з 00 годин 00 хвилин 1 червня і до 23 годин 59 хвилин цього дня українським військовослужбовцям наказано не застосовувати будь-які види озброєнь і зброї.
У той же час, є важливе уточнення. Якщо противник спробує використовувати оголошений Україною режим тиші для дій, які загрожують життю бійців АТО і мирних, а також зробить спробу прорвати лінію оборони, вогонь буде відкритий в будь-який момент. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Протягом боїв 30 травня загинув один український військовослужбовець, п'ятеро бійців отримали поранення.
Антитерористична операція триває з квітня 2014 року. Протягом цього часу загинуло понад 10 тисяч чоловік, десятки тисяч поранено, більше одного мільйона стали вимушеними переселенцями. У тому числі, за офіційною інформацією, з початку 2017 року на Донбасі загинуло понад 100 українських військовослужбовців, більше 800 бійців отримали поранення.
Теги: Украина, Донбасс, война, АТО
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Почему началась война России против Украины
- Путин думал, что россиян будут встречать с гармошками и частушками, - Парубий
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Мариуполе полиция и Нацгвардия остановили прорыв диверсантов через блокпост 09:40
- В оккупированной Горловке убили молодого таксиста09:21
- Первые шаги в Северской громаде09:02
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Harley-Davidson отзывает 57 тыс. мотоциклов12:00
- Лакмусовые санкции: почему плачут по российским сетям?11:40
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- 10 советов, как стать общительным и харизматичным20:30
- Ефективна і проста дієта -520:15
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»