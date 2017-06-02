- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Мариуполе полиция и Нацгвардия остановили прорыв диверсантов через блокпост 09:40
- В оккупированной Горловке убили молодого таксиста09:21
- Первые шаги в Северской громаде09:02
НА ДОНБАССЕ ЛЮДИ ГИБНУТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТ ЭТОЙ НАПАСТИ
На Донбассе число пострадавших среди мирного населения в результате подрыва на минах в апреле впервые превысило число жертв и пострадавших в результате обстрелов. Эту информацию подтвердил эксперт по вопросам гражданско-военной координации «Донбасc SOS» Александр Горбатко.
При этом, чаще всего, в результате подрывов страдают дети, подростки. «Мы должны понимать, что дети, подростки не могут сидеть на месте — они хотят свободы, он хотят гулять. И сегодня война существенно сократила ореол их передвижений. При этом их любознательность манит опасность — хочется посмотреть, хочется потрогать, похвастаться перед другими. Это остается проблемой для детей в зоне АТО», — сказал Александр Горбатко.
Так, в апреле на минах и растяжках в зоне АТО подорвались 62 мирных с различными последствиями. Для периода относительного затишья это все равно серьезная цифра. «Когда у нас не активные боевые действия, идет пассивная борьба. Пассивная борьба — это установка мин, растяжек, чтобы противник не смог зайти на территорию. Плюс это диверсионные мероприятия — когда противник заходит на твою территорию, устанавливает растяжки, и ты о них не знаешь. И в этой связи в зоне риска находятся военные и мирное население, которые находятся в этой зоне. И дети самые незащищенные в этом плане, т. к. они не только не внимательны, но они проявляют особое любопытство к этим объектам», — рассказал представитель «Донбасc SOS».
Он дополнил, что разминировать можно территории, где уже не ведутся боевые действия. Иначе разминирование не имеет смысла. «Вы сегодня разминируете, а завтра эту площадь заминируют. Поэтому нужно работать с людьми, объяснять им правила поведения. Например, наша организация распространяет информацию, как себя вести с неразорвавшимися снарядами, минами, куда сообщать об этом, как маркировать опасное место. Мы объясняем, что если вы увидели мину, не нужно паниковать, нужно просто позвонить банально на 101 (вне зависимости от стороны линии соприкосновения). Если нет возможности постоянно находится там до приезда правоохранителей или спасателей, нужно отмаркировать это место — повесить тряпку и пр. Плюс можно сфотографировать и отправить правоохранителям», — поясняет Александр Горбатко.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, люди, Луганская область, мина, гибель
- Это наша территория и наши люди - политик и журналист об оккупированном Донбассе
- Оккупированный Донбасс отравлен российской пропагандой, но люди уже начинают прозревать
- Девушка, которую облил бензином бывший парень, умерла, не приходя в сознание
- Около 500 человек считаются пропавшими без вести в зоне проведения АТО на Донбассе
- Кабмин ликвидирует три донецких шахты
- Трагическая новость: в районе Песок при наезде на мину разорвалась на части БМП с украинскими военными, есть погибшие
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Мариуполе полиция и Нацгвардия остановили прорыв диверсантов через блокпост 09:40
- В оккупированной Горловке убили молодого таксиста09:21
- Первые шаги в Северской громаде09:02
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Harley-Davidson отзывает 57 тыс. мотоциклов12:00
- Лакмусовые санкции: почему плачут по российским сетям?11:40
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- 10 советов, как стать общительным и харизматичным20:30
- Ефективна і проста дієта -520:15
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»