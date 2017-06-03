Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию

03.06.2017 17:50

Сергей Уваров вступил в ряды группировки "ДНР" в 2014 году. Одним из первых он взял в руки оружие и принялся воевать против ВСУ. Однако, "армия ДНР" его списала. С тех пор вся его жизнь пошла под откос. Ситуация в семье "новоросса" катастрофическая. Об этом сообщает Gorlovka.ua.

Так судимый пенсионер из Горловки отправил письмо на имя самоназванного "мэра" города Ивана Приходько. В нем он просит помочь ему с трудоустройством, ведь его жена безработная, теща получает пенсию в размере 2400 рублей, а еще и сына четырехклассника кормить чем-то нужно.

Боевик жалуется, что положение его семьи катастрофическое.

Письмо было перенаправлено в так называемый "центр занятости". Там Уварову предложили временную подработку, однако белить бордюры он отказался.