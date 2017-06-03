Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске

03.06.2017 20:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске

Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения автомобилей Mitsubishi и "Ланос" в Покровске, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области. 

По предварительным данным, в 13.30, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Ланос", который двигался по главной дороге. В результате столкновения автомобилей, водители и пассажиры обоих авто получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие. 

Источник: ostro.org



Теги: Донбасс, ДТП, Покровск (Красноармейск), пострадавшие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх