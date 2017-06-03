Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске

03.06.2017 20:50

Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения автомобилей Mitsubishi и "Ланос" в Покровске, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



По предварительным данным, в 13.30, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Ланос", который двигался по главной дороге. В результате столкновения автомобилей, водители и пассажиры обоих авто получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

Источник: ostro.org