- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Мариуполе полиция и Нацгвардия остановили прорыв диверсантов через блокпост 09:40
- В оккупированной Горловке убили молодого таксиста09:21
- Первые шаги в Северской громаде09:02
Российским боевикам на Донбассе запрещают носить на форме опознавательные шевроны
Русское командование запрещает боевикам носить на военной форме шевроны, указывающие на их принадлежность к конкретной части, для сокрытия присутствия своих вийск на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"Российское военное командование инициировало проведение усиленных мер, направленных на сокрытие присутствия своих войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с этой целью военнослужащим 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запрещено ношение на военной форме шевронов и других отметок, которые могут указывать на их принадлежность к конкретному соединению, воинской части или подразделения.
Напомним, российские боевики на Донбассе в больших количествах разворовывают горюче-смазочные материалы, в том числе в каждом подразделении нехватка дизельного топлива и бензина составляет до двух тонн.
Источник: pressorg24.com
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, боевики
- Луганчанин упал в овраг и попал в больницу в алкогольной коме
- Прекращение огня на Донбассе: что заявил Кремль
- В Донецке побывал "десант" российских артистов
- Фотособытия недели (10-16 октября). Города разукрасили люди и природа
- Притихшие боевики перегруппируются, а Луганск превратился в военный лагерь
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Мариуполе полиция и Нацгвардия остановили прорыв диверсантов через блокпост 09:40
- В оккупированной Горловке убили молодого таксиста09:21
- Первые шаги в Северской громаде09:02
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Harley-Davidson отзывает 57 тыс. мотоциклов12:00
- Лакмусовые санкции: почему плачут по российским сетям?11:40
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- 10 советов, как стать общительным и харизматичным20:30
- Ефективна і проста дієта -520:15
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»