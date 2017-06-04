8 населених пунктів Донеччини вже не відновити

04.06.2017 12:30

8 населених пунктів Донеччини, що були зруйновані бойовиками, вже не підлягають відновленню.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко.

"Європейська делегація була вражена наслідками обстрілів Широкиного, яке не підлягає відновленню. І таких населених пунктів, що не підлягають відновленню (а навколо Широкиного ще й велика проблема з замінуванням, у т. ч. узбережжя Азовського моря), лише в Донецькій області - 8. Про це поінформував глава ОВЦА П. Жебрівський", - повідомила вона.

Також Геращенко зазначила, що Україна виступає за повну демілітаризацію Широкіного, а також за збільшення патрулів ОБСЄ. Адже деякі міста знаходяться в зоні постійного ризику.

"Я вірю, що кожен візит на Донбас наших європейських партнерів додає аргументів щодо санкцій проти РФ, яка принесла горе і смерть на цю прекрасну землю", - зауважила Ірина Геращенко.

Источник: 6262.com.ua