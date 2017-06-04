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ДСНС: через знеструмлення ДФС місцевим жителям доставляють воду
У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що через знеструмлення Донецької фільтрувальної станції рятувальники доставляють місцевим жителям технічну і питну воду.
Як повідомляє прес-служба відомства, у зв’язку з зупинкою фільтрувальної станції припинилося водопостачання Авдіївки (22 тисячі людей ), сіл Ласточкіно і Орлівка Ясинуватського району (1500 людей), водопостачання здійснюється погодинно за графіком, на даний час в резервуарі залишок питної води становить 3000 метрів кубічних.
За даними ДСНС, вранці при спробі запуску ДФС з’ясувалося, що фільтрувальна станція знеструмлена, у зв’язку з вимкненням високовольтної лінії 110 кВ «Макіївська – АКХЗ № 2» на непідконтрольній території (попередня причина – пошкодження лінії електропередач через активні бойові дії).
Українські військові заявили, що ввечері 3 червня підтримувані Росією бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів Донецьку фільтрувальну станцію. Бойовики з угруповання «ДНР», у свою чергу, звинуватили українських військових у обстрілі околиці Ясинуватої.
Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів пошкоджується ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду споживачам по обидва боки лінії розмежування. Сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну у спричиненні цих обстрілів.
У квітні у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ щодо України повідомляли,що Донецька фільтрувальна станція від початку 2017 року потрапляла під обстріли понад 200 разів, станція не працювала сукупно 38 днів.
Источник: radiosvoboda.org
Теги: Донбасс, МЧС, Вода Донбасса, станция
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