На фронте активизировались снайперские группы оккупантов, - ИС

04.06.2017 17:10

По оперативным данным группы ИС, в течении минувших семи дней, на линии разграничения активизировались снайперские группы противника.

Продолжает отмечаться высокая активность снайперских групп противника в районе населенных пунктах Троицкое, Луганское, Майорск, Авдеевка, Верхнеторецк, Новотроицкое, Марьинка, Пищевик, Гнутово, Широкино, Водяное.

Кроме того, за последнюю неделю наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск на Донецком и Мариупольском направлениях.

Ранее группа ИС сообщала, что российское командование переправило три группы снайперов в район Бахмутской трассы.