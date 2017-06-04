Найближчим часом військові отримають спортивне обладнання

04.06.2017 18:50

Голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський заявив, що найближчим часов у Слов'янську, Краматорську, Маріуполі та інших містах, де розміщені військові частини, з'являться нові спортивні майданчики.

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський відвідав військовослужбовців, що беруть участь в АТО. А також побував урочистому відкритті двох сучасних спортивно-тренажерних майданчиків, придбаних військово-цивільною адміністрацією для українських військових.

Звертаючись до присутніх, Павло Жебрівський зазначив, що місцева адміністрація робить усе можливе для покращення побуту українських захисників.

Источник: 6262.com.ua