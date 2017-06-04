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Архив - Донецкая область

Найближчим часом військові отримають спортивне обладнання

04.06.2017 18:50
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Найближчим часом військові отримають спортивне обладнання

Голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський заявив, що найближчим часов у Слов'янську, Краматорську, Маріуполі та інших містах, де розміщені військові частини, з'являться нові спортивні майданчики.

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський відвідав військовослужбовців, що беруть участь в АТО. А також побував урочистому відкритті двох сучасних спортивно-тренажерних майданчиків, придбаних військово-цивільною адміністрацією для українських військових.

Звертаючись до присутніх, Павло Жебрівський зазначив, що місцева адміністрація робить усе можливе для покращення побуту українських захисників.

Источник: 6262.com.ua



Теги: Донбасс, военные, Жебривский, спортплощадка
 
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