- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
Отчаявшийся беженец из «ДНР» в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой.
До отчаянья бывшего жителя Донбасса довело безденежье, долги и равнодушие окружающих. Никто из россиян не протянул руку помощи зато теперь шокирующее убийство обсуждают все федеральные СМИ.
В конце мая в поселке Нарва Манского района Красноярского края была найдена мертвой семья переселенцев из оккупированного Донбасса. Женщину и маленькую девочку нашли в доме. Глава семьи расправился над близкими и покончил с собой.
Его тело обнаружили во дворе, в петле, завязанной на перекладине турника, сообщает УКРОП со ссылкой на «Диалог.UA»
Три года назад молодая семья с маленькой девочкой перебралась на русский север из охваченного войной Донецка. Им обещал поддержку по программе переселения соотечественников, хорошие зарплаты, прекрасные условия для новой жизни в «богатой процветающей стране». Обещанного, говорят, три года ждут. Семья дончан так и не дождалась. Соседи не могут поверить в случившееся, Таня и Саша казались идеальной парой. Жили душа в душу, ребенка обожали.
Тридцатилетний парень не пьющий и работящий, что само по себе редкость для русского севера, работал водителем на скорой помощи. Таня устроилась продавщицей в магазин. Квартиру арендовали. С деньгами было туго, взяли кредит. Работали на износ, но выбиться из долгов не получалось.
Коллеги рассказывают, что за последний месяц работы Саше заплатили на скорой всего лишь 6 тысяч рублей – почти в два раза меньше, чем он рассчитывал получить. Говорят, высчитали какие-то штрафы. Якобы, водитель «добил» старую и разваленную машину местной скорой помощи, хотя обвинения, по словам коллег, были не справедливыми – транспорт неотложки давно «дышал на ладан».
Сотрудница покойного рассказала местным журналистам:
«Собрались – главврач, механик, юрист, экономист. И вызвали Сашу. Судилище устроили. Выскочил он оттуда минут через 40. Я к нему: «Ну что сказали?». А он молчит, только желваки ходят. Парень-то надеялся, что ему, наоборот, доплатят – он ведь работал за второго шофера. А оно вон как обернулось…»
Это и стало для беженца последней каплей. Депрессия и отчаянье помутили рассудок главы семейства и толкнули на ужасный поступок.
Характерно, что в поселок три года назад вместе с семьей Александра приехало еще несколько донецкий беженцев, но те быстро поняли, что «русское гостеприимство» и «рука помощи братскому народу» не более, чем имперский миф и уехали домой.
Только Саша и Таня до последнего дня надеялись устроить свою жизнь в чужой, холодной и равнодушной стране.
Источник: укроп.org
Теги: Донбасс, убийство, беженец, ДНР
- "Это тварь, ублюдок и очень хороший актер", - экс-"спикер ЛНР" о Плотницком
- Мужчина поплатился жизнью за требование отдать кольцо
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Донецкие милиционеры четыре года искали убийцу
- Подозреваемый в убийстве Мирославы Дворянской оказался невиновен
- К поискам горловского убийцы и педофила подключились экстрасенсы
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода13:20
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- СБУ открыла уголовное производство по факту поддержки Одесским горсоветом Московского патриархата20:35
- Порошенко не светит второй срок: названы причины20:11
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- В Крыму бурят скалу под замком Ласточкино гнездо. ВИДЕО18:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"