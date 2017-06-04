Під Маріуполем ситуація залишається найнапруженішою – штаб АТО

04.06.2017 21:10

З початку доби втрат серед бійців сил АТО не було.



Як повідомляє прес-центр штабу АТО, з початку доби противник 14 разів відкривав вогонь по опорних пунктах ЗС України.

На Приморському напрямку ситуація залишається найнапруженішою. Особливо поблизу селища Водяне, де противник впродовж дня декілька разів здійснював обстріли наших позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На тій же ділянці лінії фронту проросійські незаконні збройні формування з мінометів калібру 82 мм били по оборонних укріпленнях ЗС України неподалік Красногорівки. Біля Талаківки та Гнутового вогонь вели ворожі снайпери. Також на початку доби українських захисників Талаківки бандити обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Читайте також Доба в зоні АТО: ворог 58 разів відкривав вогонь, загинуло двоє українських бійців.

На Донецькому напрямку ще за темної пори доби противник з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів обстріляв опорні пункти сил АТО в районі Зайцевого та у передмісті Авдіївки. Зранку та впродовж дня там встановилось відносне затишшя.

На Луганському напрямку лише один раз бойовики застосовували зброю проти українських воїнів на цьому напрямку. Одразу по опівночі проросійські бандформування з великокаліберних кулеметів здійснили обстріл наших позицій біля Новоолександрівки. Пізніше ворожої вогневої активності тут зафіксовано не було.

З початку доби втрат серед бійців сил АТО не було.

Источник: unian.ua

