Последние новости раздела
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Мариуполе полиция и Нацгвардия остановили прорыв диверсантов через блокпост 09:40
- В оккупированной Горловке убили молодого таксиста09:21
- Первые шаги в Северской громаде09:02
СИТУАЦІЯ НА КПВВ НА 4 ЧЕРВНЯ
04.06.2017 11:50
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні АТО, сьогодні зранку знаходились 380 авто.
Зокрема, на КПВВ утворилися такі черги: «Майорське» – 50/50; «Мар’їнка» – 100/100; «Новотроїцьке» – 30/30; «Гнутове» – 10/10.
Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 29,9 тисяч осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів:
«Майорське» – 6770 осіб та 940 транспортних засобів;
«Мар’їнка» – 7860 осіб та 1670 транспортних засобів;
«Новотроїцьке» – 6050 осіб та 1540 транспортних засобів;
«Гнутове» – 2840 осіб та 785 транспортних засобів;
«Станиця Луганська» – 6390 осіб.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, пограничники, АТО, КПВВ
Читайте также:
- На пунктах пропуска ловят коррупционеров и ужесточают проверки
- В районе Марьинки пограничников обстрелял снайпер
- Пограничники не пропустили в зону АТО контрабандное мясо и удобрения
- Отличные новости о пунктах пропуска: "Марьинку" открыли!
- Четвероногие пограничники на донбасских пунктах пропуска (ВИДЕО)
- Сегодня в зону АТО выехали 10 новых броневиков для пограничников (ВИДЕО)
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Мариуполе полиция и Нацгвардия остановили прорыв диверсантов через блокпост 09:40
- В оккупированной Горловке убили молодого таксиста09:21
- Первые шаги в Северской громаде09:02
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Harley-Davidson отзывает 57 тыс. мотоциклов12:00
- Лакмусовые санкции: почему плачут по российским сетям?11:40
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- 10 советов, как стать общительным и харизматичным20:30
- Ефективна і проста дієта -520:15
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»