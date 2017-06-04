У ДИТСАДКУ ПОБЛИЗУ МАРІУПОЛЯ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ ОТРУЄННЯ ДІТЕЙ

04.06.2017 17:55

Троє вихованців дитячого садочку у Ялті Мангушського району потрапили до лікарні через отруєння ще 31 травня. Проте ані працівники закладу, ані медики не звернулися з повідомленням про інцидент до поліції.

Про це повідомляє Центральний відділ поліції Донеччини.

Наразі факт задокументовано правоохоронцями та розпочато досудове розслідування. У селище Ялта Мангушського району було спрямовано комісію з поліції та співробітників прокуратури.

– Першочергові слідчі заходи проведено, подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ст.137 «Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей» Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють, що призвело до недомагання дошкільнят, та з’ясовують, чому компетентні особи намагалися приховати вказаний факт від правоохоронців, – йдеться в повідомленні.

Дошкільнятам, у яких констатовано функціональне порушення шлунку, за інформацією поліції, призначено амбулаторне лікування.

Источник: dotb.dn.ua