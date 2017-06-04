У ДРУЖКІВЦІ НА ЗУПИНЦІ ЗАГОРІВСЯ ТРАМВАЙ З ПАСАЖИРАМИ

04.06.2017 12:10

Пожежа сталася у суботу, 3 червня, під час зупинки трамваю на зупинці по вулиці Машинобудівельників у Дружківці. У транспорті знаходились 11 людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

– По прибуттю до місця виклику о 11.35 було встановлено, що в кабіні трамвая марки КТМ-5, який стояв на зупинці та слідував за маршрутом, горить панель приладів. В момент виникнення пожежі в трамваї знаходилось 11 людей, які самостійно покинули транспортний засіб, – розповіли рятувальники.

За інформацією ДСНС, ліквідувати пожежу вдалося вже протягом декількох хвилин.