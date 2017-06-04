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В Мариуполе выступит хор из США

04.06.2017 13:50
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В Мариуполе выступит хор из США

В Мариуполе выступит мужской хор из США в составе 200 человек.

В Мариуполе состоится грандиозный концерт духовной музыки. На сцене выступит мужской хор в составе 200 человек из штата Орегон, США. Несмотря на то, что хор считается американским, его коллектив состоит из певцов и музыкантов не только родом из США, но и таких стран, как Испания, Румыния и Южная Африка.

В создании духовного концерта активное участие принимает также и украинский симфонический оркестр. Музыкальная программа пройдет не только в Мариуполе, но и других городах Украины. Дирижер хора — Бен Пурвис, выразил особые пожелания для жителей Мариуполя: «Пусть духовные песни ободрят вас и дадут вам надежду в это непростое время», — сказал он.

Благотворительный концерт состоится в Драматическом театре 13 июня в 18:00. Вход свободный.

Источник: 0629.com.ua



Теги: США, Донбасс, Мариуполь, хор
 
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