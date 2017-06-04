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Жебривский поможет с жильем, обосновавшимся в Мариуполе судьям-переселенцам
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский поможет судьям Апелляционного суда Донецкой области в решении жилищной проблемы. Многие судьи переехали с оккупированной территории и сегодня живут и работают в прифронтовом Мариуполе, не имея своего жилья.
По словам губернатора, на достройку жилого комплекса, в котором могли бы получить квартиры служители фемиды, оставшиеся верными украинской присяге нужно 470 миллионов гривен. По этому поводу он уже общался с премьер-министром Украины и нашел у него полное понимание.
"В Мариуполе встретился с судьями Апелляционного суда Донецкой области и его председателем Александром Лесовым. Работают в сложных условиях, но качественно: показатель обжалований вынесенных ими решений - один из самых низких в Украине. И это при том, что нагрузка на судей существенная: из 136 штатных единиц заполнена лишь 61. Многие из нынешнего состава суда выехали с временно оккупированной территории. Таким людям будем помогать: планируем достроить жилой комплекс в Мариуполе, где получат квартиры в том числе и судьи. На достройку жилья нужно 470 млн гривен. Говорил вчера по этому поводу с Премьером, встретил понимание проблемы.
Убежден: справедливый суд - стержень демократии. На этом держится все - и доверие общества к государству, и способность государства провести необходимые реформы. Должны убрать патернализм и создать модель ответственности каждого гражданина за свою жизнь и за свои поступки. Все должны быть равны перед законом - невзирая на звания, должности или прошлые заслуги",- пишет Жебривский.
Источник: mariupol.tv
Теги: Донбасс, Мариуполь, судьи, Жебривский
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