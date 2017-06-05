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БАХМУТЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА «ЧАС СМЕРТИ»
Координаторы Всеукраинской акции приглашают жителей города поддержать реформу медицины.
Во вторник 6 июня 2017 года БФ «Пациенты Украины», БО «Мернежа», Рух "Сильные громады» ГО Центр UA и ОО "Родители за вакцинацию", ОО « Бахмутская крепость» проведут Всеукраинскую акцию «Час смерти».
В разных городах Украины люди одновременно выйдут под областные государственные администрации в поддержку пациентских законопроектов. В Киеве акция пройдет под Верховной Радой Украины, чтобы стимулировать депутатов проголосовать за законопроекты. В Бахмуте акция начнется в 10.30 на центральной площади Свободы.
Организаторы акции приводят ужасающие цифры: ежечасно от заболеваний в стане умирает 67 людей. Только реформа медицины способна остановить эти смерти. По мнению организаторов, реформаторские законопроекты №6327, 6328, 6329, 6347 смогут изменить ситуацию. При их принятии в Украине заработает государственное медицинское страхование, основой которого являются прямые выплаты за лечение конкретных людей по единой системе тарифов (принцип "деньги ходят за пациентом"). В соответствии с законопроектами государство будет напрямую платить за наше лечение тому врачу, которого каждый из нас сможет избрать.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, акция, реформа, Медина, Бахмут
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