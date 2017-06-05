ГРОМАДАМ НА ДОНБАССЕ ДАДУТ ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

05.06.2017 14:57

Образованные ОТГ получат 1,5 миллиарда гривен

Кабинет Министров Украины одобрил проект о предоставлении субвенций громадам на развитие инфраструктуры. В этом году сумма составляет полтора миллиарда гривен. Деньги равновмерно распределят между всеми созданными за последнее время объединенными территориальными громадами. В их числе – и ОТГ на территории Донецкой области.



Проект постановления был согласован Ассоциацией городов Украины с замечаниями, которые были учтены Минрегионом. Приоритетом 2017 года станут социальные проекты, направленные на комфортную жизнь людей с особыми потребностями.

Источник: http://zi.dn.ua