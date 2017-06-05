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Эксперт дал прогноз по аннексии РФ оккупированного Донбасса
Аннексия Донбасса рассматривается Кремлем как один из возможных сценариев, считает Петренко
Президент России Владимир Путин готов пойти на аннексию оккупированного Донбасса в 2018 году.
Такое мнение высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко в комментарии "Апострофу".
"Ситуация на оккупированных территориях остается сложной, но нужно шире смотреть на ситуацию и исходить из того, какую в отношении них проводит политику Российская Федерация", – говорит Петренко.
По словам эксперта, политика России в отношении ОРДЛО свидетельствует о том, что аннексия Донбасса рассматривается Кремлем как один из возможных сценариев.
"Это аннексия под выборы президента РФ в 2018 году. Нынешний президент России Владимир Путин пойдет на новый срок", – говорит он.
При этом содержание аннексированных территорий, по мнению эксперта, Путин может возложить на бизнесменов.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ДНР, ЛНР, аннексия
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