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Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»

05.06.2017 18:15
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Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»

Журналисты авторитетного издания The Washington Post отмечают, что в медиаресурсах, подконтрольных террористам самопровозглашенных «Л/ДНР», применяется модель пропаганды советских времен, в которой широко используются стереотипы и реанимируется культ личности Сталина. Об этом сообщает replyua.net. В статье издания речь идет о том, что основой культуры в советских медиа было телевидение, и даже сейчас для жителей России и Украины оно продолжает оставаться главным источником новостей. 

«Судя по пейзажу угольных шахт, где осуществляется добыча угля, а также заводов и сталелитейных заводов, можно сказать, что на востоке Украины многие люди по-прежнему ностальгируют за советскими временами. И больше всего это проявляет в коллективном подсознании. Поэтому целью новостных сюжетов на временно оккупированных территориях Донбасса является убеждение в том, что государство проводит мудрую и щедрую политику. Точно так же было и в советские времена», - сказано в статье американского издания. 

В качестве примера журналисты вспоминают о передаче, вышедшей на сепаратистском телеканале «Новороссия ТВ». Ее авторы причину военных действий на Донбассе сравнили с борьбой трудолюбивого населения Донбасса против ценностей Запада. 



Теги: Донбасс, СССР, ДНР, ЛНР
 
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