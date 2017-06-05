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Архив - Донецкая область

У "Океана Эльзи" возникла проблема с концертом на Донбассе

05.06.2017 08:25
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У "Океана Эльзи" возникла проблема с концертом на Донбассе

Группа "Океан Эльзи" вынуждена перенести запланированный на 9 июня концерт в Северодонецке Луганской области в Лисичанск.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте группы.

"В связи с плохим состоянием трибун стадиона в Северодонецке и его небольшой вместимостью, заявленный концерт группы "Океан Ельзи" переносится в город Лисичанск на стадион "Шахтер", который даст возможность принять большее количество зрителей", – сообщили музыканты.

Все остальное без изменений: 9 июня 2017 года, вход с 18:00, начало концерта в 20:00. Также подчеркивается, что вход на мероприятие свободный.

Программа выступления в Лисичанске будет идентична той, которая была представлена в странах "Мирового тура 2016-2017". Прозвучат и песни альбома "Без меж", и давно любимые композиции ОЕ. 

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, концерт, Лисичанск, Северодонецк, Океан Ельзи
 
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