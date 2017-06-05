У "Океана Эльзи" возникла проблема с концертом на Донбассе

05.06.2017 08:25

Группа "Океан Эльзи" вынуждена перенести запланированный на 9 июня концерт в Северодонецке Луганской области в Лисичанск.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте группы.

"В связи с плохим состоянием трибун стадиона в Северодонецке и его небольшой вместимостью, заявленный концерт группы "Океан Ельзи" переносится в город Лисичанск на стадион "Шахтер", который даст возможность принять большее количество зрителей", – сообщили музыканты.

Все остальное без изменений: 9 июня 2017 года, вход с 18:00, начало концерта в 20:00. Также подчеркивается, что вход на мероприятие свободный.

Программа выступления в Лисичанске будет идентична той, которая была представлена в странах "Мирового тура 2016-2017". Прозвучат и песни альбома "Без меж", и давно любимые композиции ОЕ.

Источник: http://www.segodnya.ua