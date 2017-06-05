Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

УКРАИНСКОЕ РАДИО УСЛЫШАЛИ В ДОНЕЦКЕ

05.06.2017 16:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
УКРАИНСКОЕ РАДИО УСЛЫШАЛИ В ДОНЕЦКЕ

Вещание на неподконтрольную территорию идет с Часов Яра

Жители неподконтрольных территорий Донецкой области могут слушать украинскую музыку и новости – с 1 июня в Часов Яре начало вещать Украинское радио. Его частота 873 кГц. В городе, близком к линии разграничения, установлен мощный передатчик. 

В Национальном совете по теле- и радиовещанию подсчитали, что благодаря этому вещание Украинского радио услышат почти тринадцать миллионов человек. Ведь сигнал охватывает Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, неподконтрольные территории Донбасса и даже часть Ростовской области.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, радио
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх