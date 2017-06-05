УКРАИНСКОЕ РАДИО УСЛЫШАЛИ В ДОНЕЦКЕ

05.06.2017 16:12

Вещание на неподконтрольную территорию идет с Часов Яра

Жители неподконтрольных территорий Донецкой области могут слушать украинскую музыку и новости – с 1 июня в Часов Яре начало вещать Украинское радио. Его частота 873 кГц. В городе, близком к линии разграничения, установлен мощный передатчик.



В Национальном совете по теле- и радиовещанию подсчитали, что благодаря этому вещание Украинского радио услышат почти тринадцать миллионов человек. Ведь сигнал охватывает Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, неподконтрольные территории Донбасса и даже часть Ростовской области.

Источник: http://zi.dn.ua