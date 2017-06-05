Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Авдеевке заканчиваются запасы воды

05.06.2017 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Авдеевке заканчиваются запасы воды

Сегодня, 5 июня, Авдеевка может остаться без воды. Об этом сообщает Министерство по делам временно оккупированных территорий, информирует ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Из-за обстрелов поврежден трубопровод и линия электропередач и остановилась Донецкая фильтровальная станция. Авдеевка осталась без водоснабжения, а резервуар для нужд города почти исчерпан.  
Пока наполнить резервуар для обеспечения жителей водой нет возможности.  
6 июня в город должны привезти пять кубометров воды сотрудники Адвентистского агенства помощи и развития. 9 июня ждут еще семь кубометров, что позволит заполнить специальные резервуары.



Теги: Донбасс, Авдеевка, вода
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх