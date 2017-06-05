В Авдеевке заканчиваются запасы воды

05.06.2017 14:30

Сегодня, 5 июня, Авдеевка может остаться без воды. Об этом сообщает Министерство по делам временно оккупированных территорий, информирует ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Из-за обстрелов поврежден трубопровод и линия электропередач и остановилась Донецкая фильтровальная станция. Авдеевка осталась без водоснабжения, а резервуар для нужд города почти исчерпан.

Пока наполнить резервуар для обеспечения жителей водой нет возможности.

6 июня в город должны привезти пять кубометров воды сотрудники Адвентистского агенства помощи и развития. 9 июня ждут еще семь кубометров, что позволит заполнить специальные резервуары.