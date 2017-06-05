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Жебрівський зробив позитивні прогнози для української вугільної промисловості
Очільник Донецької ВЦА Павло Жебрівський на власній сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що нова концепція української вугільної промисловості має на меті дозволити вивести до кінця вже цього року 70 % державних шахт на рівень беззбитковості, інформує replyua.net.
За прогнозами керівника Донеччини, до осені вже наступного 2018 року на рівень беззбитковості вийдуть всі 100 % українських державних шахт. Саме такі результати має надати розроблена концепція, яку напередодні оприлюднив в Волновасі керівник міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Передбачено, що в документі встановлюються основні аспекти розвитку зазначеної галузі до 2020 року. Жебрівський додав, що цей документ вже схвалили на засіданні Кабінету міністрів і головною його метою наразі є бажання уряду збільшити видобуток вугілля з паралельним повним виведенням шахт на рівень без дотацій від центральної влади і вирішенням проблем регіону, що стосуються екологічної та соціальної сфер.
Крім того, передбачено повноцінне переоснащення шахт, заміщення антрациту на ТЕЦ вугіллям газової групи, а також подальша модернізація державних шахт.
Теги: Донбасс, Донецкая область, промышленность, уголь, Жебривский
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