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Архив - Донецкая область

Боевики нанесли удар по пограничникам

06.06.2017 11:20
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Боевики нанесли удар по пограничникам

Инцидент произошел в районе Павлополя на Мариупольском направлении. Боевики нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ и пограничников в районе населенного пункта Павлополь. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ведомства, противник вел огонь на протяжении часа.

"В результате обстрела из 152-мм артиллерии было частично повреждено здание одного из отделов пограничной службы. Один из выпущенных снарядов не разорвался. Его впоследствии забрала группа разминирования", – рассказали пограничники.

Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет.

Напомним, на Донбассе вновь обострилась обстановка.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, пограничники, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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