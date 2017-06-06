Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей

06.06.2017 16:06

Ребенок позвонил в полицию, когда его и его друзей избивал старший школьник.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Здесь мальчик дерется, всех бьет» - детский голос сообщил оператору колл-центра 102 полиции Донетчины об опасности. Менее чем за 2 минуты мальчик услышал, что патруль уже едет. Но оператор полиции не только выяснил всю информацию о инциденте, но и оставался с ребенком на связи, пока помощь не поспеет.

Оператор узнала, что звонит Даниил. Ему 7 лет, он живет в Мариуполе и учится во 2-м классе. У него есть маленькая сестренка, с которой он любит играть. А еще - любит математику и свою кошку, занимается плаванием и мечтает о каратэ.

Приехавший на место патруль провел с хулиганом профилактическую беседу на тему того, что младших нельзя обижать. Также полицейские выразили благодарность звонившему мальчику за его активность и бесстрашие.

Мама маленького Даниила, Анна, гордится своим сыночком. Однако признается, что волновалась из-за того, что он отвлек полицию от работы из-за такого вопроса как ссора на детской площадке. Но полицейские заверили - он поступил правильно.

«Не боялся звонить. Полицейские нужны для того, если где-то кто-то что-то ворует, тогда нужно позвонить им и они посадят за решетку вора, - уверен мальчик», - рассказывает Данил.

Его мама говорит, что сын не боялся набирать 102 потому, что в школе проходила встреча с полицейскими.