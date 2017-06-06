Первые шаги в Северской громаде

06.06.2017 09:02

Новая команда во главе с Василием Масюженко приступила к работе в Северской объединенной громаде.

Первая сессия Северского городского совета 7 созыва оказалась плодотворной. Новые избранники утвердили штатное расписание, избрали секретаря горсовета и приступили к реорганизации сельских советов. Теперь в селах Дроновского, Резниковского и Серебрянского советов оперативное управление будут осуществлять старосты.

До проведения первых выборов старост на территории юрисдикции Северской объединенной территориальной громады обязанности старост будут исполнять головы этих сельских советов. Им предстоит передать документы в архив, уволить сотрудников и внести изменения в документы.

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Источник zi.dn.ua.