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Архив - Донецкая область

СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ

06.06.2017 11:05
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СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ

Нагрузка на контрольно-пропускных пунктах начинает увеличиваться, уже с утра очереди автомобилей с неподконтрольной территории.

Сегодня утром из Бахмута очередь перед зоной контроля 70 автомобилей, движение нормальное. Машины подъезжают, но очередь интенсивно не растет. Пешеходной очереди со стороны Украины нет, на автостанции людей мало, автобусы отъезжают по графику.

С противоположной стороны перед зоной въезда на КПВВ «Майорск» проезда ожидает до 40 машин. Но на нулевом сегодня опять столпотворение, перевозчики держат места, поэтому обычная очередь движется медленно. В Никитовке обычная ситуация для будней – больше 200 автомобилей.

На КПВВ «Марьинка» картина не меняется: самая высокая нагрузка и хорошая пропускная способность. Утром из Донецка проезда ожидает в очереди 100 автомобилей, в обратном направлении - 90.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Марьинка, Майорск, КПВВ
 
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