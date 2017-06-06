Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе

06.06.2017 12:20

Руководство "минздрава ДНР" отдало указание руководству подчиненных учреждений об экстренной подготовке к ликвидации последствий возможной вспышки холеры на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дитрий Тымчук в Facebook.

По его информации, в больницах крупных населенных пунктов области по приказу руководства "ДНР" в форсированном режиме проводятся "учения по отработке взаимодействия служб и ведомств в условиях возникновения очага холеры".

Согласно легенде подобных учений в коммунальном учреждении "Центральная городская клиническая больница №1 г. Донецка", вспышка холеры была зафиксирована на территории Ворошиловского района г. Донецка.

Кроме того, по словам ТЫмчука, "министр здравоохранения ДНР" А. Оприщенко доложил главарю "ДНР" А.Захарченко о критической ситуации в сфере здравоохранения на оккупированных территориях.

В частности, в аптеках и больницах наблюдается острая нехватка медпрепаратов для лечения сердечно-сосудистых и распространенных инфекционных заболеваний, гепатита и др.; дефицитом стали препараты, применяемые при сахарном диабете. Кроме того, большинство квалифицированных врачей оставили оккупированную территорию, что привело к существенному снижению качества оказания медицинской помощи.