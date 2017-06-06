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Архив - Донецкая область

В оккупированной Горловке убили молодого таксиста

06.06.2017 09:21
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В оккупированной Горловке убили молодого таксиста

Сегодня, в районе Гольмы в оккупированной Горловке жестоко расправились с молодым мужчиной, который работал в службе "Донбасс".
По информации сообщества Nova Gorlivka в Facebook, инцидент произошел около 03:00.
Отмечается, что пропала только выручка. Личные вещи жертвы остались на месте.
"Нужны ли догадки, кто совершил это убийство?!", - задается вопросом администрация сообщества.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Горловка, оккупация, таксист
 
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