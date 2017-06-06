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В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град»
Позиции ВСУ около Мариуполя были обстреляны из минометов, САУ и РСЗО. Об этом 0629 рассказал спикер сектора «Мариуполь» Владимир Виват.
За прошедшие сутки боевики т. н. «ДНР» 39 раз обстреляли позиции сил АТО в секторе «Мариуполь». Укрепленные районы около Богдановки подверглись обстрелу из РСЗО, предположительно из системы «Град». Позиции около Чермалыка были обстреляны из САУ 122 мм и минометов 120 мм. Также из минометов боевики били по укреплениям около Павлополя, Водяного и Марьинки. В том числе по позициям вблизи Новотроицкого, Гнутово, Новомихайловки боевики стреляли из автоматов,БМП, пулеметов и гранатометов.
Во время обстрелов пострадал и жилой сектор. Повреждено два дома в Красногоровке, в Павлополе — школа,, а в Марьинке — выстрел попал по улице.
С 00:00 боевики открывали по бойцам АТО огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
В секторе «Мариуполь» потерь нет.
Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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