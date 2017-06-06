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Архив - Донецкая область

В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения

06.06.2017 19:45
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В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения

Украина присоединилась к Европе в праздновании 500-летия Реформации Лютера. Президент Украины утвердил проект R-500, который позволил всем христианским организациям страны воплотить достижения Реформации посредством просветительских программ. В рамках проекта R-500 в Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения.
Это мероприятие организовали Миссионерское Общество «Світло на Сході» из Киева и поместные церкви Евангельских Христиан Баптистов Славянска. Власти города максимально поддержали эту инициативу, предоставив для мероприятия место в центре города.
На аллее, ведущей к центральной площади Славянска, была установлена палатка, в которой в течение недели проходили вечера музыки и слова для всех желающих.
Любой человек мог зайти сюда и получить молитвенную поддержку.

С утра до вечера работала выставка репродукций картин известных художников о жизни Иисуса Христа от Рождества до Воскресения. Выставку посетило огромное количество людей.
Каждый желающий мог получить в подарок христианскую литературу. А на христианские журналы «Вера и Жизнь» и детский журнал «Тропинка» предоставлялась бесплатная годовая подписка.
Немало детей посетили детскую программу, которую подготовили учителя воскресных школ поместных церквей Евангельских Христиан Баптистов.
В музыкальных вечерах принимали участие коллективы из Славянска, Покровска, Бахмута, Часов Яра и Кременчуга.
Миссионерское Общество «Світло на Сході» и руководство церквей Евангельских Христиан Баптистов Славянска выражают искреннюю благодарность городским властям за содействие в проведении Христианского Палаточного Служения.

Источник Деловой Славянск



Теги: Донбасс, Славянск, организация, неделя
 
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