В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения

06.06.2017 19:45

Украина присоединилась к Европе в праздновании 500-летия Реформации Лютера. Президент Украины утвердил проект R-500, который позволил всем христианским организациям страны воплотить достижения Реформации посредством просветительских программ. В рамках проекта R-500 в Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения.

Это мероприятие организовали Миссионерское Общество «Світло на Сході» из Киева и поместные церкви Евангельских Христиан Баптистов Славянска. Власти города максимально поддержали эту инициативу, предоставив для мероприятия место в центре города.

На аллее, ведущей к центральной площади Славянска, была установлена палатка, в которой в течение недели проходили вечера музыки и слова для всех желающих.

Любой человек мог зайти сюда и получить молитвенную поддержку.

С утра до вечера работала выставка репродукций картин известных художников о жизни Иисуса Христа от Рождества до Воскресения. Выставку посетило огромное количество людей.

Каждый желающий мог получить в подарок христианскую литературу. А на христианские журналы «Вера и Жизнь» и детский журнал «Тропинка» предоставлялась бесплатная годовая подписка.

Немало детей посетили детскую программу, которую подготовили учителя воскресных школ поместных церквей Евангельских Христиан Баптистов.

В музыкальных вечерах принимали участие коллективы из Славянска, Покровска, Бахмута, Часов Яра и Кременчуга.

Миссионерское Общество «Світло на Сході» и руководство церквей Евангельских Христиан Баптистов Славянска выражают искреннюю благодарность городским властям за содействие в проведении Христианского Палаточного Служения.

Источник Деловой Славянск